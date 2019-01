Duitser moet hekkensluiter Premier League redden

De 36-jarige Duitser staat voor de zware taak om de club in de Premier League te houden. Huddersfield staat na 23 speelronden op de laatste plaats met elf punten. De achterstand op nummer zeventien Newcastle United is tien punten. Huddersfield moet minimaal op die positie eindigen om degradatie te voorkomen.

Siewert, die het tweede elftal van Borussia Dortmund onder zijn hoede had, is bij de Engelse club de opvolger van David Wagner. De 47-jarige coach vertrok vorige week wegens een verschil van inzicht met de clubleiding. Huddersfield stond zondag in de verloren thuiswedstrijd tegen Manchester City onder leiding van Mark Hudson.

Bij Huddersfield Town spelen de Nederlanders Terence Kongolo en Juninho Bacuna.