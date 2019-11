Sport Kort: Van den Berg per direct weg bij NEC

Van den Berg per direct weg bij NEC

Voetballer Joey van den Berg vertrekt per direct bij NEC. De Nijmeegse club uit de Keuken Kampioen Divisie zegt samen met het management van de speler tot de conclusie te zijn gekomen dat ontbinding van het contract voor beide partijen de beste oplossing is. Van den Berg, die ook onder meer uitkwam voor Heerenveen, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, kwam de laatste tijd uit in het beloftenteam van de Nijmeegse club.

Algemeen directeur Wilco van Schaik: „Vorig seizoen zijn we met Joey een nieuwe uitdaging aangegaan. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Het spreekt voor zich dat we dit allemaal liever anders hadden gezien.”

Oscar García Ⓒ REUTERS

Celta vindt in García nieuwe coach

21.00 uur Het Spaanse Celta heeft al een opvolger gevonden voor de maandag ontslagen trainer Fran Escribá. De voetbalclub uit Vigo had nog geen dag nodig om Oscar García te contracteren als opvolger. De 46-jarige oud-speler van FC Barcelona zat zonder club nadat hij vorig jaar nog werkzaam was bij het Griekse Olympiakos. Eerder had hij onder meer het Engelse Brighton en het Oostenrijkse Red Bull Salzburg onder zijn hoede.

Escribá moest vertrekken na de vierde competitienederlaag op rij. Celta staat met negen punten uit twaalf wedstrijden op de achttiende plaats in La Liga. Hij werkte pas sinds maart voor de Galicische club die hij dit voorjaar nog behoedde voor degradatie.

Volleybal: Caprara nieuwe bondscoach

17.33 uur: Giovanni Caprara wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. De bond Nevobo bevestigde de komst van de Italiaan maandag op het hoofdkantoor in Utrecht. Caprara is momenteel clubtrainer in eigen land bij Il Bisonte Firenze.

Hij volgt Jamie Morrison op. De Amerikaan werd onlangs weggestuurd wegens tegenvallende prestaties van Oranje. Nederland verloor op het olympisch kwalificatietoernooi de doorslaggevende wedstrijd tegen Italië. Op de Europese titelstrijd hield het op in de kwartfinale.

De belangrijkste opdracht van Caprara is Nederland op de Olympisch Spelen van 2020 in Tokio te krijgen. De laatste kans daarop is op het OKT van januari in Apeldoorn. „Als dat lukt ga ik uiteraard ook mee naar Japan”, zei de geroutineerde trainer. „Het is een droom om nog een keer op de Spelen actief te zijn.”

Misschien is er daarna nog wel meer mogelijk. Caprara: „Op de lange termijn is niets uitgesloten. Als we in Tokio zijn, moet ik daarna een belangrijke beslissing nemen. Of clubcoach blijven in Italië of, als men mij hier langer wil hebben, doorgaan in Nederland. Maar dat zien we tegen die tijd wel.”

Caprara begint eind december met de Nederlandse internationals. De voorbereiding op het OKT is in Berlijn, met enkele testduels tegen Duitsland. Het kwalificatietoernooi in Apeldoorn begint op 7 januari.

Voetbal: Gerland weer even assistent bij Bayern

17.14 uur: Hij diende onder Jupp Heynckes, onder Louis van Gaal, Carlo Ancelotti en Pep Guardiola. Hermann Gerland is weer even terug op de post van assistent-trainer van Bayern München. De 65-jarige coach is met onmiddellijke ingang benoemd tot assistent van Hansi Flick, de interim-trainer die de ontslagen Niko Kovac voorlopig vervangt.

„Hermann is zeer ervaren. Hij kent de ploeg, hij weet hoe de hazen lopen, hij kent de hele club. Daarom wilde ik hem er graag bij hebben”, verklaarde Flick in een door Bayern verspreide mededeling. Gerland is sinds 2017 sportief directeur van het opleidingscentrum van de Duitse club. In april 2009 werd hij voor het eerst als assistent bij het eerste elftal betrokken, toen met Heynckes als hoofdtrainer. Periodes ervoor en erna was hij verantwoordelijk voor de amateurtak van Bayern.

Wielrennen: Stijn Devolder (40) stopt

16.21 uur: De Belgische wielrenner Stijn Devolder heeft in stilte zijn loopbaan beëindigd. De tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen debuteerde in 2001 als stagiair bij Mapei - Quick-Step en reed ook nog twee seizoenen voor de Nederlandse ploeg Vacansoleil-DCM. „Ik had het besluit afgelopen zomer al genomen. De leeftijd begint mij parten te spelen”, zei de 40-jarige Belg.

Devolder had eigenlijk in 2018 al willen stoppen, maar kon een aanbod van Corendon-Circus niet weerstaan. „Omdat ik de kans kreeg om dit jaar bij Corendon aan de zijde van Mathieu van der Poel te fietsen, besloot ik nog een jaar door te gaan. Nu is het genoeg. Ik ben tevreden over mijn carrière en de resultaten die ik heb behaald”, aldus de West-Vlaming. Van der Poel loofde zijn geroutineerde ploeggenoot nog na de Ronde van Vlaanderen waarin de Nederlander ondanks een val nog als vierde eindigde.” Devolder, die voor tal van teams uitkwam, won de Belgische klassieker in 2008 en 2009 en werd ook onder meer drie keer Belgisch kampioen op de weg en twee keer Belgisch kampioen tijdrijden.

Handbal: Drie debutanten in WK-selectie

15.43 uur: In de selectie waarmee handbalbondscoach Emmanuel Mayonnade naar het WK in Japan afreist zijn drie speelsters opgenomen die niet eerder aan een groot toernooi hebben deelgenomen. Annick Lipman, Larissa Nüsser en Bo van Wetering mogen zich op gaan maken voor hun eerste WK. De door Mayonnade samengestelde groep telt achttien speelsters, van wie er steeds zestien worden opgenomen in de wedstrijdselectie. Het WK is van 30 november tot en met 15 december.

Nederland is ingedeeld in een groep met Noorwegen, Slovenië, Servië, Angola en Cuba. De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde. Op 30 november opent Oranje de groepsfase met een wedstrijd in Kumamoto tegen Slovenië.

Selectie Oranje: Lois Abbingh, Delaila Amega, Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Dione Housheer, Jessy Kramer, Annick Lipman, Angela Malestein, Larissa Nüsser, Estavana Polman, Martine Smeets, Inger Smits, Danick Snelder, Tess Wester en Bo van Wetering.

Voetbal: Huirne nieuwe directeur Roda JC

14.19 uur: Herman Huirne is met onmiddellijke ingang benoemd als algemeen directeur van voetbalclub Roda JC. De nieuwe directeur van de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie maakt deel uit van de groep ondernemers die vorige maand het beheer over bijna 80 procent van de aandelen van de Limburgse club verwierf.

Huirne volgt Hessel Meijer op, die sinds de zomer de directietaken waarnam. Roda maakte de afgelopen maanden een turbulente periode door. Die werd vooral veroorzaakt door financiële problemen en de mislukte overnamepoging van de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega.

De groep ondernemers, waar Huirne toe behoort, presenteerde vorige week een bankgarantie van 900.000 euro voor de noodlijdende club. Die was door de licentiecommissie van de KNVB geëist. Met die garantie is het voortbestaan van de club voorlopig gewaarborgd.

LeBron James Ⓒ AFP

Basketbal: James blinkt opnieuw uit bij winnend Lakers

07:49 uur: De Amerikaanse topbasketballer LeBron James heeft LA Lakers naar de vijfde overwinning op rij in de NBA geleid. De 34-jarige superster tekende tegen San Antonio Spurs (103-96) voor een zogeheten triple-double: 21 punten, 13 assists en 11 rebounds. Zijn ploeggenoot Anthony Davis was met 25 punten en 11 rebounds ook heel belangrijk.

De Lakers, die vorig seizoen ook mét James in de ploeg zich niet wisten te plaatsen voor de play-offs, begonnen het nieuwe NBA-jaar met een nederlaag tegen stadgenoot LA Clippers. Daarna kwam de 16-voudig kampioen echter op stoom, met veelal overtuigende zeges. Afgelopen seizoen wisten de Lakers nooit meer dan vier wedstrijden op rij te winnen.

Kawhi Leonard leidde LA Clippers met 30 punten langs Utah Jazz: 105-94. Miami Heat versloeg Houston Rockets grote cijfers, vooral dankzij een flitsende start met maar liefst 46 punten in het eerste kwart: 129-100. Zes spelers van Miami eindigden qua aantal punten in de dubbele cijfers.