Desiree van Lunteren maakt als kersverse moeder pikante overstap van Ajax naar PSV

De keuze van Van Lunteren is uiterst pikant te noemen. De verdediger annex middenvelder, die 84 keer voor Oranje uitkwam, kreeg het afgelopen jaar van Ajax namelijk alle ruimte om haar kinderwens in vervulling te laten gaan.

Dat gebeurde op voorspraak van manager vrouwenvoetbal Daphne Koster, die tijdens haar eigen profcarrière ook zwanger werd, maar destijds juist veel weerstand ondervond. Fysiotherapeut en oud-voetbalster Marlous Pieëte en clubarts Manuela de Jong werkten hard om Van Lunteren rond haar bevalling fit te houden en weer te krijgen. Op Kerstavond 2020 beviel ze van een zoontje, Daan.

Desiree van Lunteren stapt over van Ajax naar PSV. Ⓒ PSV Media

In Amsterdam reageert men teleurgesteld op het besluit van Van Lunteren om transfervrij naar Eindhoven te verkassen. „Ajax heeft haar alle ondersteuning en faciliteiten aangereikt om dit te bewerkstelligen”, aldus Koster. „Ook vanuit mijn ervaring dat topsport na de zwangerschap zeker mogelijk is. Dat zij haar carrière bij PSV wil voortzetten is jammer, maar wij hebben uiteraard respect voor haar keuze en wensen haar veel succes met de terugkeer naar het wedstrijdveld.”

Van Lunteren snapt dat haar overstap naar PSV voor velen als een verrassing komt. „Ik kan me voorstellen dat het zo wordt gezien, maar voor mij is de keuze logisch. Ik was toe aan iets nieuws en wilde in Nederland actief blijven. Het eerste gesprek dat ik met PSV, de trainer en manager had, was erg positief. Daarna was de keuze vrij makkelijk. PSV is een mooie en grote club die kampioen wil worden. Dat is het enige dat telt en ik zie het als een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren.”