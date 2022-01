Jong Oranje-speler Abdou Harroui schiet Sassuolo naar kwartfinale tegen Juventus

Abdou Harroui in actie voor Sassuolo. Ⓒ HH/ANP

Abdou Harroui heeft Sassuolo naar de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi geholpen. De middenvelder, die in juni met Jong Oranje op het EK in Hongarije in de halve finales strandde, maakte in de achtste finales tegen Cagliari in de 18e minuut het enige doelpunt: 1-0.