VIDEO: Bijzonder inkijkje in veelbesproken VAR-moment Lamprou

In de 76e minuut kwam Ajax-doelman Kostas Lamprou in aanraking met SC Heerenveen-spits Sam Lammers. Waar Gözübüyük geen overtreding zag, maande VAR Dennis Higler zijn collega om zelf de beelden te bekijken.

Voetbalcontact

„Het is gewoon voetbalcontact, kijk maar hoe hij valt”, aldus Gözübüyük tegen Higler. „Hij staat alweer op”. Daar is Higler het niet mee eens. „Serdar, ik vind dat de bal weg is. De keeper raakt helemaal geen bal en loopt hem omver. Ik vind dat je moet gaan kijken.”

Na het bekijken van de beelden blijft Gözübüyük bij zijn standpunt. „Nee hoor, ik vind dit te makkelijk. We gaan gewoon doorspelen.”