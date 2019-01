Domper voor NAC: Te Vrede voorlopig aan de kant

De clubtopscorer met negen treffers heeft zondag in de verloren uitwedstrijd tegen Willem II (2-0) een blessure opgelopen. Hij moest in de tachtigste minuut naar de kant. Nader onderzoek wees uit dat er sprake is van een verrekking in een pees. Volgens NAC gaat het herstel enkele weken duren.

Voor de Brabantse club is het wegvallen van Te Vrede een flinke domper. NAC strijdt in de Eredivisie tegen degradatie en staat op de zeventiende plaats, met evenveel punten als hekkensluiter De Graafschap.

