Van den Brom baalt van nieuwe blessure Wuytens

De Belg maakte afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht als invaller zijn rentree na een blessureperiode van negen maanden, maar een nieuw fysiek probleem houdt hem voorlopig weer aan de kant.

Trainer John van den Brom, die Wuytens eerder de belangrijkste winteraanwinst van AZ noemde, is zwaar teleurgesteld. „Als we het over een teleurstelling hebben, is het dat Stijn er niet bij is tegen Vitesse morgen. Hoe zijn blessure er precies uitziet, weet ik niet. Dat zal moeten blijken. Verder is iedereen fit.”

Net als tegen FC Utrecht vormen Ron Vlaar en Teun Koopmeiners waarschijnlijk weer het centrale verdedigingsduo bij AZ.