Rixt Meijer pakt eerste zege op natuurijs van 2019

De 36-jarige rijdster van Lasaulec bleef het aanstormende peloton op de baan van schaats- en skeelerclub IJSCH in Haaksbergen overtuigend voor. Favoriete Marijke Groenewoud moest na zestig ronden genoegen nemen met de tweede plaats, voor Elsemieke van Maaren.

’Gaan op de gok’

„Het was gewoon op de gok gaan en niet nadenken”, aldus de 36-jarige Meijer, die eerder in haar loopbaan ook uitkwam op de langebaan. „Het ijs hier was supergoed.” De KNSB houdt het voorlopig bij één marathon op natuurijs, omdat de weerprognoses nogal onzeker zijn.

Veel topmarathonschaatssters deden niet mee, omdat zij al naar Oostenrijk zijn voor de open Nederlandse kampioenschappen op de Weissensee deze week. Zo ontbrak Manon Kamminga, de winnares van vorig jaar. Toen had Haaksbergen, op 28 februari, evenees de primeur van eerste marathonwedstrijd op natuurijs. Ook Irene Schouten, die dit seizoen al elf wedstrijd won, behoorde niet tot het deelnemersveld van 46 vrouwen.

Bekijk ook: Top ontbreekt bij eerste marathon op natuurijs

Op de Weissensee zijn meerdere wedstrijden. Donderdag is de eerste grand prix, de zogeheten Aart Koopmans Memorial. Daarna staan ook de open Nederlandse kampioenschappen en de Alternatieve Elfstedentocht op het programma.