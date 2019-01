Foto: ’Barney’ strak in het pak bij PDC-gala

’Barney’ heeft zich voor de gelegenheid strak in het pak gehesen, zo laat hij op Instragam zien. Daar plaatste de vijfvoudig wereldkampioen maandagavond voorafgaand aan het gala een foto, waarbij hij wordt geflankeerd door zijn manager Jaco van Bodegom.

Er worden vanavond in The Dorchester diverse prijzen uitgereikt. De belangrijkste eretitel is natuurlijk die van ’darter van het jaar’. Met negentien toernooizeges in 2018 is Van Gerwen één van de grote kanshebbers op deze prijs. Rob Cross is echter een geduchte concurrent, omdat de Brit vorig jaar verrassend de wereldtitel veroverde. Van Gerwen kroonde zich op de eerste dag van dit jaar overigens tot zijn opvolger. Dat betekende voor de Nederlander zijn derde wereldtitel.

Het is niet uitgesloten dat de PDC twee spelers van het jaar uitroept. Dat gebeurde al eens in 2016. Van Gerwen won in dat jaar bijna alles wat er te winnen viel, maar veroverde niet de belangrijkste trofee. Gary Anderson werd in 2016 voor de tweede opeenvolgende keer de wereldkampioen. Toch kon de PDC niet om de 25 hoofdprijzen van Mighty Mike heen en verkoos beide grootheden binnen het darts tot ’speler van het jaar’. Van Gerwen ontving de eretitel al driemaal, Van Barneveld nog nooit.

Overigens keren Van Barneveld en Van Gerwen dinsdag weer terug naar Nederland. De twee beste darters van ons land zullen dinsdag en woensdag in respectievelijk Groningen en Den Bosch verschijnen voor enkele demonstratiepartijen. Zo spelen zij woensdag in de Brabanthallen allebei nog eenmaal tegen zestienvoudig wereldkampioen Taylor.

Bekijk ook: Gevoelige confrontatie tussen Van Gerwen en Van Barneveld in Ahoy