Lampard haalt Cole (38) naar Derby County

Cole zat zonder club nadat zijn contract in Los Angeles in november werd ontbonden. Vandaag tekende hij een contract voor de rest van het seizoen bij de huidige nummer 6 van de Championship.

Kou en regen

„Het wordt zwaar. Ik speel al vijf jaar niet meer in Engeland”, zegt Cole op de clubsite. „In Amerika is het voetbal heel anders. Hier is het koud, regent het en zijn die omstandigheden heel anders.”

„Ashley is een fantastische professional”, reageerde Lampard. „Hij is fit en wil actief blijven. In mijn ogen is hij de beste linksback van een hele generatie. Na zijn spelerscarrière wil hij graag verder als trainer. Die transitie kan hij bij Derby alvast voorbereiden. Een jonge back zoals Lee Buchanan zal erg tegen hem opkijken.”

Lampard en Cole kennen elkaar goed. Het tweetal speelde samen bij Chelsea en de Engelse nationale ploeg. Samen wonnen ze onder meer de Champions League, Europa Leauge en een landstitel.