Ten Hag stuurt Onana naar huis

„Hij is vandaag geweest”, vertelt Ten Hag bij Ajax TV. Onana zou aanvankelijk afgelopen zondag in de basis starten tegen SC Heerenveen, maar haakte in de warming-up geblesseerd af. „Maar we hebben André weer naar huis gestuurd.” Over het hoe en waarom gaat de coach verder niet in.

„Of hij donderdag (voor de KNVB-beker tegen SC Heerenveen) of zondag (in De Kuip tegen Feyenoord) speelt, kan ik nog niet zeggen”, aldus Ten Hag. „Omdat ik nog niet weet hoe zijn situatie zich zal ontwikkelen.”

Afgelopen zondag werd Onana vervangen door Kostas Lamprou, en dat bleek geen onverdeeld succes. Ajax moest tegen SC Heerenveen liefst vier tegentreffers slikken, waaronder de gelijkmaker (4-4) in blessuretijd.