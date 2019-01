Memphis reageert gevat op belachelijk spandoek

In het Stade Geoffroy-Guichard werd zondag een spandoek getoond met de tekst „5 miljoen volgers, maar nog steeds geen vader”, waarmee de Saint-Etienne-aanhang een sneer maakte naar de sociale media-activiteiten van Olympique Lyon-spits. Depay is bovengemiddeld actief en vierde enkele maanden geleden zijn 5 miljoenste volger op Instagram.

Depay speelt met zijn voornaam Mempis achterop zijn shirt vanwege de moeizame relatie met zijn vader, die het gezin in de steek liet.

Met zijn reactie wil Memphis vooral laten zien dat het spandoek hem niet raakt. „Het zijn er inmiddels 5,9”, twitterde hij als reactie op het spandoek. „Ik heb niets tegen deze mensen, ik weet dat ze stiekem van mij houden. Ze zijn gewoon jaloers omdat zij geen speler hebben met kwaliteiten zoals ik. Het houdt me geen seconde bezig, maar ik wilde me wel even uitspreken. Ze hebben nog geen punt gepakt tegen ons dit seizoen. Moet ik nog verder gaan?”

