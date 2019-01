VIDEO - Gemiste penalty Ronaldo schaadt Juventus niet

De landskampioen kwam voor eigen publiek tegen hekkensluiter Chievo Verona niet in de problemen: 3-0. Voor de thuisploeg kwamen Douglas Costa en Emre Can in de eerste helft tot scoren.

Snoekduik

Cristiano Ronaldo miste in de 53e minuut een strafschop. De ervaren doelman Stefano Sorrentino (39) pakte de bal met een prachtige snoekduik. Het was Sorrentino’s vierde redding van elf meter in een serie van zes in de Serie A.

Het slordige Juventus liet ook na de rust legio kansen onbenut. Daniele Rugani gaf de score in de 84e minuut toch nog een wat beter aanzien. Juventus staat in de Serie A comfortabel op de eerste plaats, met een voorsprong van negen punten op Napoli. De nummer 2 versloeg zondag Lazio met 2-1.

