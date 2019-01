Jong PSV kan MVV niet van zich af schudden

De Eindhovense beloften kwamen tegen MVV niet verder dan 2-2 en passeerden zo alleen TOP Oss, met wie het gelijk in punten staat. Het doelsaldo van de ploeg van Dennis Haar is vijf doelpunten beter dan dat van de provinciegenoot.

Het duel was nog geen twintig seconden oud of Jong PSV keek al tegen een achterstand aan. Joeri Schroijen nam een voorzet van Joshua Holtby in één keer op zijn slof en klopte doelman Youri Roulaux in de verre hoek. Via een benutte strafschop van Matthias Verreth kwam de thuisploeg zes minuten later al langszij.

Shermar Martina bracht de Maastrichtenaren kort voor rust weer aan de leiding, Joël Piroe maakte halverwege de tweede helft gelijk.