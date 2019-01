Rojas van Heerenveen naar Sønderjyske

Door het definitieve vertrek van de vleugelspeler, die al buiten de selectie was gelaten voor het duel bij Ajax (4-4), kan de club tonnen aan salaris schrappen. Als speler uit Nieuw-Zeeland (buiten de EU) moest hij minstens 422.000 euro per jaar verdienen. Rojas lag nog tot komende zomer vast in Friesland.

Bij Sønderjyske komt hij de Nederlanders Kees Luijckx, Mart Lieder en de voormalig Deense Eredivisie-spelers Niki Zimling (Ajax), Nicholas Marfelt (Sparta) én Stefan Gartenmann (SC Heerenveen-jeugd) tegen. De club staat elfde in Denemarken.

Rojas kwam in anderhalf jaar bij Heerenveen tot slechts 25 competitieduels (7 basisplaatsen) en 4 goals.