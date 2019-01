Manchester United heeft Bergwijn op de korrel

Scouts van de opkrabbelende Engelse grootmacht zaten zondagmiddag op de tribune om Bergwijn te bekijken tijdens het uitduel (2-2) met FC Emmen. De huidige nummer 6 van de Premier League raakt steeds meer overtuigd van de drievoudig international en bekeek hem al meerdere malen.

Girondins Bordeaux

Ook Internazionale, dit seizoen een van de tegenstanders van PSV in de Champions League, is onder de indruk van Bergwijn (21). Een delegatie van de Italiaanse topclub komt binnenkort naar Nederland. In eerdere transferperiodes was er concrete interesse van onder meer Torino, Bordeaux, Real Sociedad en CSKA Moskou, maar Bergwijn is dat segment clubs inmiddels ontstegen. Bordeaux deed afgelopen zomer nog een bod van achttien miljoen euro, maar PSV had destijds een prijskaartje van minimaal twintig miljoen in het hoofd. Dat bedrag zal over een paar maanden significant hoger liggen.

Lozano

Net als teamgenoot Hirving Lozano lijkt een toptransfer in de zomer inmiddels een zekerheid. Naast Manchester United en Inter zitten meer clubs in de starthouding. Voor Lozano geldt dat het Italiaanse Napoli zeer gecharmeerd van hem is. Trainer Carlo Ancelotti gaf vorige week nog aan ’een moord te doen’ voor een speler als de Mexicaan.

Van een vertrek deze maand van Bergwijn of Lozano is geen sprake. Het duidelijke signaal van PSV dat er tussentijds geen belangrijke spelers mogen vertrekken is ook in het buitenland aangekomen. De huidige koploper van de Eredivisie wil tot 1 februari alleen meewerken aan een verkoop van Bart Ramselaar.