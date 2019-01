Van Gerwen valt in de prijzen

Van Gerwen dankt de uitverkiezing aan zijn negentien toernooizeges van vorig jaar en aan de wereldtitel die hij op nieuwjaarsdag behaalde. De 29-jarige Brabander won vorig jaar drie majors (Word Grand Prix, Premier League en The Masters). Daarnaast zegevierde hij in 2018 samen met Raymond van Barneveld bij het WK voor landenteams.

Voordat Van Gerwen de hoogste ereprijs kreeg uitgereikt, had hij tijdens de gala-avond de weg naar het podium al meerdere keren bewandeld. Zo behoorde hij opnieuw tot de club van negendarters en werd hij uitgeroepen tot ProTour speler van het jaar. Van Gerwen liep ook twee prijzen net mis. Bij de verkiezing van de fans en van zijn collega-darters eindigden hij tweemaal op een tweede plek. De supporters kozen voor Gary Anderson en zijn collega’s stemden meer op Michael Smith.

Doelen

Voor de grootste uitverkiezing liet Van Gerwen de andere genomineerden Anderson, Smith en James Wade achter zich. Het is voor Van Gerwen de vierde keer in zijn loopbaan dat hij door de PDC tot ’darter van het jaar’ wordt uitgeroepen.

Klaar is Van Gerwen nog lang niet. Na de 25 titels in 2016 en de 19 eindzeges in zowel 2017 als 2018 moet Mighty Mike de komende twaalf maanden van zichzelf de twintig aantikken, zo stelde hij daags na zijn derde wereldtitel in Londen al vast: „Dat is realistisch. Met mijn vermogen en capaciteiten moet dat makkelijk kunnen.” De Nederlander is al vijf jaar lang de ontbetwiste nummer één van de wereld.

Michael van Gerwen voert al vijf aaneengesloten jaren de wereldranglijst aan. Ⓒ PDC

Verder jaagt Van Gerwen op het Nederlands recordaantal wereldtitels (vijf stuks) van Van Barneveld. „Ik hoop dat niemand eraan twijfelt dat ik dat ga redden.” De sportieve veelvraat uit Brabant zet in op minimaal acht. „Het zou mooi zijn als ik om het jaar wereldkampioen kan worden. Dat wil zeggen dat ik over tien jaar nog minimaal vijf wereldtitels heb te pakken. Wat ik nu laat zien, kan voorlopig niemand anders. Ik heb aangetoond wie de beste is. Daar bestaat geen enkele twijfel over.”

Masters

Nadat Van Gerwen maandag rond middernacht in Londen een klein feestje heeft gevierd, staat hem op dinsdag in Groningen al weer een demonstratie te wachten. Daar neemt hij het tijdens Kings of Darts op tegen Peter Wright. Een dag later speelt hij in Den Bosch een soort van thuiswedstrijd en komt hij tweemaal in actie. Naast Wright treft de Vlijmenaar in de Brabanthallen ook de inmiddels gestopte aartsrivaal Phil Taylor. Een week later begint pas het echte werk.

De wereldtop strijkt vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari neer in Milton Keynes, waar na het WK het eerstvolgende major (The Masters) wordt afgewerkt. Vorig jaar was de finale een Nederlands onderonsje tussen Van Gerwen en Van Barneveld. Eerstgenoemde en tevens nummer één van de wereld won met 11-9 in legs. Dit jaar is ’Barney’ er niet bij. De vijfvoudig wereldkampioen, bezig aan zijn laatste jaar als prof, is op de wereldranglijst naar een 28e plek afgezakt. Alleen de top-16 van de zogenoemde Order of Merit mag aan het prestigieuze event deelnemen. Daardoor is Van Gerwen de enige Nederlander in het toernooi.

Bekijk ook: Gevoelige confrontatie tussen Van Gerwen en Van Barneveld in Ahoy