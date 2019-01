’Sneijder, Van Persie en ik missen nog belangrijke dingen’

Dat zegt de 104-voudig international dinsdag in zijn column in De Telegraaf. „Ik merk zelf, nu ik de periode van het UEFA A-diploma achter de rug heb en naar de cursus voor UEFA Pro-License (diploma coach betaald voetbal) mag, dat dat gewoon goed is”, zegt Kuyt.

Heitinga

„Vroeger was het zo dat bepaalde spelers vanwege hun staat van dienst een traject konden doorlopen waardoor ze binnen zes maanden hun hoogste diploma hadden. Toen ik stopte als speler ben ik meteen naar Zeist gegaan. Ik merkte hoe John Heitinga op problemen stuitte en niet werd toegelaten op de volgende cursus”, herinnert Kuyt zich.

„Mijn vraag aan de KNVB was wat ik moest doen. Het antwoord was dus eerst het A-diploma en ervaring bij een elftal opdoen. Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder weten inmiddels dat ook zij zo’n traject moeten afleggen. We hebben als ex-internationals allemaal kennis van het spel, maar we missen op andere vlakken nog belangrijke dingen.”

