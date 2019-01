Ajax al bijna 1000 dagen geen koploper meer

Maakt PSV zaterdag thuis tegen FC Groningen geen fout, dan wordt het meer dan 1000 dagen dat Ajax geen koploper van de Eredivisie is geweest. Iets wat ADO Den Haag, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, NEC, PEC Zwolle, SC Heerenveen en Vitesse sindsdien (voor even) wel waren.

Bryan Smeets

Bij het terugdenken aan de laatste dag dat Ajax aan kop ging van de Eredivisie werden wel enige oude wonden opengereten. Op zondagmiddag 8 mei 2016 verloor Ajax in Doetinchem de koppositie in de laatste wedstrijd van het seizoen 2015-’16. Terwijl iedereen zich voorbereidde op de festiviteiten om de vijfde landstitel op rij te vieren en de kampioensschaal klaar lag voor aanvoerder Davy Klaassen, gooide Bryan Smeets alle feestelijke scenario’s met een knal van afstand de prullenbak in.

Door zijn gelijkmaker voor De Graafschap (1-1) zat Frank de Boer even later in de Ajax-bus met daarop ’Kampioen van Nederland 2015-2016’ totaal verslagen het oneindige in te kijken. Kort daarna vertrok hij als hoofdtrainer bij Ajax.

