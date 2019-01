Ajax wil keeper huren na ’grillig’ optreden Lamprou

De club heeft tot en met 31 januari om een goalie te strikken. De voorkeur van de Amsterdammers gaat uit naar het huren van iemand onder de lat voor een half jaar. Lamprou maakte tegen de Friezen een zwakke (volgens trainer Erik ten Hag ’grillige’) indruk. Ajax onderkent de kwetsbaarheid als Onana voor langere tijd wegvalt, terwijl de prijzen de komende maanden worden verdeeld.

Lukt het directeur voetbalzaken Marc Overmars het keepersarsenaal te verbreden dan is Ajax in principe klaar op de transfermarkt. De verwachting is dat Onana aan het eind van het seizoen sowieso zal vertrekken en Ajax dan een vervanger voor hem zal moeten halen.