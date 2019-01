Schöne baalt van ’hetzelfde liedje’: ’Het moet stoppen’

Lasse Schöne, die al sinds 2012 het Ajax-shirt draagt, beleefde dan ook een déjà vu. „Het is een terugkerend thema bij ons. Ik speel hier nu al een tijdje en eigenlijk is het steeds hetzelfde verhaal. Als onze concurrent punten laat liggen, doen wij dat daarna ook”, verzuchtte Lasse Schöne na de even spectaculaire als vanuit Amsterdams perspectief ontluisterende 4-4 tegen SC Heerenveen.

Bij een zege op de Friezen had Ajax op basis van het doelsaldo voor het eerst sinds 8 mei 2016 de koppositie in de Eredivisie gegrepen. Nu blijftde achterstand op PSV, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen FC Emmen, twee punten.

Teleursteling bij Lasse Schöne. Links op de achtergrond Kostas Lamprou, die zeer matige wedstrijd speelde. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Door een gelijkspel op de eerste speeldag tegen Heracles Almelo (1-1) en nederlaag bij PSV (3-0) moet de ploeg net als vorig seizoen in de achtervolging op de Eindhovenaren, die nauwelijks een steek laten vallen in de Eredivisie.

En als ze dat wel doen, zoals zondagmiddag, schieten de Amsterdammers zichzelf lelijk in de voet. „En dat moet een keer stoppen”, besluit Schöne.

