Video: gênant moment Curry

Klay Thompson was met 44 punten, gemaakt in een tijdsbestek van 27 minuten, de topschutter van het duel. Met tien opeenvolgende driepunters zorgde hij bovendien voor een record in de NBA.

De Warriors hebben nu acht wedstrijden op rij gewonnen. De Lakers misten enkele belangrijke spelers door blessures, onder wie LeBron James.

Stephen Curry kende een vervelend slippertje tijdens de partij. Op het moment dat hij in zijn eentje naar het bord liep, gleed hij op knullige wijze uit. Even later legde hij aan voor een driepunter, maar zijn poging miste zelfs de ring.