Live extra- Ajax en Heerenveen op herhaling

Donderdag wordt deze vraag beantwoord, tijdens het onderlinge bekerduel in de Johan Cruijff ArenA.

Volg het duel vanavond (vanaf 20:45 uur) van minuut tot minuut via onze live widget.

Nicólas Tagliafico is er in ieder geval niet bij. De Argentijn is nog niet fit genoeg om volledig mee te trainen. In het weekeinde ontbrak Tagliafico ook al in het competitieduel met de Friezen. Daley Sinkgraven was zijn vervanger.

Bekijk hieronder de overige uitslagen van de kwartfinales van de KNVB-beker.

Dinsdag 22 januari

20:45 uur: AZ - Vitesse 2-0

Woensdag 23 januari

18:30 uur: FC Twente - Willem II 2-3

20:45 uur: Feyenoord - Fortuna Sittard 4-1