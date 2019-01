Live Extra - AZ dicht bij halve finales bekertoernooi

Bekijk het duel van minuut tot minuut via onze live widget

Slaagt Feyenoord er nu wel in om in eigen huis te winnen van Fortuna Sittard na de eerdere 0-2 nederlaag in de competitie? En hoe slaat Ajax tegen sc Heerenveen terug na het teleurstellende 4-4 gelijkspel van afgelopen zondag tussen beide ploegen.

Deze vragen worden de komende drie avonden beantwoord tijdens de halve finales van de KNVB-beker.

De vierde wedstrijd gaat tussen FC Twente, de enige eerstedivisionist bij de laatste acht, en Willem II.

Bekijk hieronder het programma van de kwartfinales van de KNVB-beker.

Dinsdag 22 januari

20:45 uur: AZ - Vitesse

Woensdag 23 januari

18:30 uur: FC Twente - Willem II

20:45 uur: Feyenoord - Fortuna Sittard

Donderdag 24 januari

20:45 uur: Ajax - sc Heerenveen