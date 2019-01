Kwartfinale AZ-Vitesse: zelfde clubs, ander gezicht

Feest bij Vitesse na een van de twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel. De spelers van AZ balen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nog maar één jaar en negen maanden geleden dolf AZ in de KNVB-bekerfinale het onderspit tegen Vitesse. Een reprise van die wedstrijd staat vanavond op het programma in de kwartfinale van het bekertoernooi, maar de finale is voor de betrokkenen al helemaal naar de achtergrond verdrongen. Niet in het minst, omdat er bij beide teams nog maar een handvol hoofdrolspelers van toen is overgebleven.