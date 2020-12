Spaanse sportkrant Marca zet Frenkie de Jong in middenmoot van top 100

Het Spaanse sportmedium heeft Virgil van Dijk op de 15e plek gezet. De verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal, vorig jaar nog derde, is daarmee de hoogst genoteerde Nederlander.

Er prijken verder nog drie Nederlanders op de lijst. Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum (Liverpool) en aanvaller Memphis Depay van Olympique Lyon staan respectievelijk op de 46e, 49e en 60e plaats.

Over De Jong schrijft Marca: „De Jong heeft de stap voorwaarts gezet die van hem wordt gevraagd sinds hij tekende bij FC Barcelona. Onder Koeman heeft hij zich in het Barça-team gespeeld. Hij is belangrijk en voert allerlei taken uit op het middenveld of centraal achterin vanwege blessures. Nog zo’n volwassen jaar en Frenkie zal voor altijd worden herinnerd in in Camp Nou.”

Bij zowel The Guardian en Marca staat Robert Lewandowski bovenaan. De aanvaller van Bayern München werd eerder dit jaar ook door de FIFA uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. Het was voor het eerst dat de Pool deze prijs van de wereldvoetbalbond kreeg toegekend.

„De productieve Pool heeft geen rivaal”, licht Marca zijn keuze toe. „Topscorer in zowel de Bundesliga en de Champions League. Hij is zo’n speler die laat zien dat leeftijd- hij is nu 32 slechts een getal is. Met 55 goals en 10 assists in 47 wedstrijden dit jaar is zijn invloed boven elke twijfel verheven.”