’We zijn door KNSB in de maling genomen’

Schouten werd de smaakmaker van de avond op de sintelbaan van Haaksbergen. De Andijker flitste, met steun van zijn ploeggenoten Arjan Stroetinga en Evert Hoolwerf, naar de zege. Daarmee was Schouten voor het derde jaar op rij de beste tijdens de eerste natuurijsmarathon.

In het Oostenrijkse Techendorf, een knus plaatsje aan de Weissensee, zaten de meeste A-rijders met gemengde gevoelens via een livestream naar het mediaspektakel te kijken. Ploegleider Peter de Vries: „Wij hadden graag met de hele ploeg in Haaksbergen gereden, maar zijn door de KNSB in de maling genomen. Er zou pas op dinsdag worden gereden.”

Rixt Meijer won bij de vrouwen in Haaksbergen. Op de Weissensee wordt zaterdag het Open NK verreden, vier dagen later is de Alternatieve Elfstedentocht.

