Privé-jet met miljoenenspits Cardiff verdwenen

De Argentijn werd zaterdag door Cardiff City, de nummer achttien van de Premier League, overgenomen van het Franse FC Nantes. Sala was in de eerste seizoenshelft goed voor 12 doelpunten en Cardiff brak met een aankoopbedrag van 17 miljoen euro het clubrecord voor Sala.

De vrees bestaat dat het vliegtuig in zee is gestort. De autoriteiten gebruiken reddingsboten en helikopters bij de zoektocht.

Privévluchten van Nantes naar Cardiff komen zelden voor en dus werd al snel de link met Sala gelegd. De aanvaller was na zijn presentatie van afgelopen weekeinde teruggekeerd naar Frankrijk om enkele zaken af te ronden en afscheid te nemen van zijn oude ploeggenoten.

Sala werd geboren in Argentinië, maar belandde al op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Girondins Bordeaux. Na verhuurperiodes aan US Orléans, Chamois Niortais en SM Cean belandde hij in 2015 bij FC Nantes.

Sala kon niet wachten om bij Cardiff te beginnen. „Er komt een nieuwe Sala aan!”, stelde hij op Twitter, daarmee doelend op Mo Salah van Liverpool. „Ik ben heel erg blij dat ik bij Cardiff City mag voetballen. Er wacht ons een stevige uitdaging, maar samen kunnen we het aan. Ik kan niet wachten om de Premier League en het team te leren kennen.”

FC Nantes nam maandag op Twitter met een video vol hoogtepunten afscheid van Sala. „Voor altijd groen en geel”, zo luidde de begeleidende tekst.