Rojer ook klaar in gemengd dubbel

Het Canadees/Kroatische koppel Gabriela Dabrowsksi/Mate Pavic, als eerste geplaatst in Melbourne, was in twee sets te sterk: 6-4 6-3.

Rojer werd in het mannendubbel samen met de Roemeen Horia Tecau al in de eerste ronde uitgeschakeld. De geboren Antilliaan is tweevoudig grandslamkampioen in het mannendubbel (Wimbledon 2015 en US Open 2017).