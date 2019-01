’Real heeft WK-ster over voor Eriksen’

Volgense de Spaanse krant AS zouden de Madrilenen middenvelder James Rodriguez willen betrekken in de deal. De Colombiaan is momenteel verhuurd aan Bayern München, maar zou wat Real Madrid betreft komende zomer mogen overstappen naar Londen.

De clubleiding van de Galacticos hoopt op die manier een flinke hap te nemen uit de door de veeleisende Spurs-voorzitter Daniel Levy gevraagde transfersom voor Eriksen.

Rodriguez speelde tot 2014 voor AS Monaco, maar verkaste na een ijzersterk WK met Colombia voor ongeveer 70 miljoen euro naar Real. In de zomer van 2017 werd Rodriguez voor twee seizoenen uitgeleend aan Bayern, waar hij door blessures lang niet altijd in actie kon en kan komen. Tot dusver speelde hij 51 duels voor Der Rekordmeister.

Aan de verhuurperiode van James Rodriguez aan Bayern München komt komende zomer ten einde. Ⓒ EPA