Hoedt van Premier League naar La Liga

De zesvoudig international kwam dit seizoen dertien keer in actie voor The Saints, maar speelde zijn laatste wedstrijd op 24 november. Sindsdien moest hij dertien duels op een rij toekijken.

Celta is blij met Hoedt, die volgens een bericht op de website ’kwaliteit en degelijkheid’ gaat toevoegen aan de selectie. Ook de techniek, visie, snelheid, kopkracht en passing van de 1,92 meter lange Alkmaarder worden geroemd.

Southampton nam Hoedt in de zomer van 2017 voor zestien miljoen euro over Lazio Roma, dat de linksbenige centrumverdediger twee jaar eerder transfervrij had opgepikt bij AZ.