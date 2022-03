Grote steun Virgil van Dijk voor dove internationals

Omdat hij weet hoe geweldig zo’n groot toernooi is, heeft Van Dijk geen moment geaarzeld toen hij hoorde dat het Nederlands Doven elftal door een gebrek aan geld niet kan afreizen naar de Deaflympics in Brazilië in mei. Hij doet privé een forse donatie en hoopt dat dit kan bijdragen tot deelname van het andere Oranje aan de Deaflympics. De Liverpool-captain zegt: „Ik heb dit in mijn gezin besproken en we willen graag helpen. Daarom steunen we deze jongens, die een knappe prestatie hebben geleverd door van de 21e naar de 7e plek op de wereldranglijst te gaan. Ik heb bewondering voor de manier waarop deze jongens hun sport beoefenen.”

Van Dijk heeft naast zijn financiële ondersteuning zijn gesigneerde shirt van de Engelse bekerfinale tussen Liverpool en Chelsea van zondag geschonken voor het goede doel van het Nederlands Doven elftal. De hoogste bieder (mail naar: shirtactie@nederlandsdovenelf tal.nl) ontvangt dat shirt.

Rotterdammer Pim Blokland verzorgt de kleding van het doven elftal. Ⓒ ANP/HH

Veiling

Naast de gulle giften van Van Dijk hebben de spelers van het Nederlands Doven elftal zelf ook een actie opgezet om het geld bijeen te brengen voor deelname aan de Deaflympics. In totaal moet de ploeg zo’n 90.000 euro ophalen. Bijna de helft van dat bedrag is mede dankzij enkele prachtige schenkingen binnen.

Het restant hoopt het team bijeen te krijgen met tal van acties. De grootste actie betreft de verkoop van het officiële Nederlands Doven elftal-shirt en de Oranje-hoodie, allebei voorzien van de Nederlandse leeuw. De Rotterdamse ondernemer Pim Blokland heeft de spelers en coaches daarbij de helpende hand toegestoken. Hij kleedt de hele selectie ook voor de Deaflympics.

De opbrengst van elk shirt en elke hoodie gaat naar het Nederlands Doven elftal. Wil je doneren voor het Nederlands Doven elftal? Bestel dan een Oranje-shirt of hoodie via: Kluppsportswear.nl.

Klik op onderstaande link voor het premium-verhaal over de strijd van het andere Oranje om naar het WK in Brazilië te kunnen: