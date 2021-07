NOC*NSF eist duidelijkheid over terugreis besmette sporters

„De indruk die wij hebben gekregen, is dat je uit quarantaine mag als je op dag 6 en dag 7 negatieve PCR-testen hebt. Dat is hoe wij het interpreteren. We willen heel snel duidelijkheid over wanneer de quarantaine eindigt en wanneer de betrokkenen de thuisreis kunnen aanvangen”, aldus Hendriks.

De sportkoepel omschrijft de omstandigheden in het quarantainehotel als een gevangenis. „De ramen zitten op slot, die mogen niet open. Dat staat in schril contrast met de oproep om constant te ventileren”, zei Hendriks, die de situatie van de positief geteste sporters heeft aangekaart in de hoogste regionen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij heeft dinsdag samen met de Amerikaanse federatie overleg met het IOC.

„Ze krijgen geen frisse lucht, mogen niet even buitenlucht zien. Dat vinden we echt ernstig. We willen ook graag iets gevarieerder eten voor ze hebben in plaats van alleen het Japanse aanbod. En we willen dat ze wat ruimte krijgen, zodat ze ook nog wat van hun trainingen kunnen doen.”

