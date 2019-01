’Degradatiekandidaat in markt voor Janssen’

De spits mag vertrekken bij Tottenham Hotspur en kan volgens The Daily Mail aan de slag bij Burnley FC.

The Clarets, de nummer zestien van de Engelse competitie, zouden 17 miljoen euro op tafel moeten leggen voor de 17-voudig Oranje-international, die Alkmaar in 2016 nog voor ongeveer 21 miljoen euro verruilde voor White Hart Lane.

Mede door blessures slaagde Janssen er in Londen nooit in om de verwachtingen waar te maken. De Eredivisie-topscorer van seizoen 2015/2016 kwam in totaal tot 39 duels en zes goals.

Tijdens zijn verhuurperiode aan Fenerbahçe (2017/2018) speelde Janssen 18 wedstrijden, daarin maakte hij vijf treffers.