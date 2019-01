Nadal kent geen genade voor Tiafoe

De Spaanse tennisser kende in de kwartfinale geen genade met zijn Amerikaanse tegenstander Frances Tiafoe en won in drie sets. In de halve finale van het grandslamtoernooi wacht de Griekse sensatie Stefanos Tsitsipas.

Nadal speelt tot dusver indrukwekkend sterk op het hardcourt van Melbourne. De nummer twee van de wereld verloor nog geen set. Ook Tiafoe kreeg geen vat op het powertennis van de zeventienvoudig grandslamwinnaar. In alle sets wist Nadal meteen zijn tegenstander te breken, om vervolgens de druk erop te houden en zijn eigen servicegames steeds te winnen: 6-3 6-4 6-2.