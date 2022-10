Sport Kort: weer succes bij wereldbeker veldrijden voor Van Empel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten te vinden zijn.

Drie op drie voor veldrijdster Van Empel in wereldbeker

14.52 uur: Fem van Empel heeft ook de derde veldrit om de wereldbeker gewonnen. Op het snelle parcours in het Tsjechische Tabor streden in de slotronde nog zeven vrouwen om de overwinning. Maar Van Empel liet het niet op een sprint aankomen en won met enige voorsprong voor haar landgenotes Puck Pieterse en Annemarie Worst.

Van Empel, 20 jaar pas en nu nog uitkomend voor het Belgische Pauwels Sauzen-Bingoal, won eerder beide wereldbekercrossen in de Verenigde Staten. Op 1 januari stapt de Brabantse over naar Jumbo-Visma.

Odermatt wint eerste reuzenslalom in Sölden

14.50 uur: Marco Odermatt heeft de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de reuzenslalom gewonnen. De 25-jarige Zwitser was in het Oostenrijkse Sölden de beste over twee runs. Hij bleef de Sloveen Zan Kranjev en de Noor Henrik Kristoffersen voor.

Odermatt had al de beste tijd neergezet in de eerste run. Hij ging als laatste van de top 30 van start. Vlak voor hem lukte het de Noor Lucas Braathen, die tweede was in de eerste run, niet zijn voorsprong vast te houden. Hij werd uiteindelijk vierde. Odermatt kon zijn marge uit de eerste run wel houden. Met een voorsprong van 0,76 seconde op Kranjec kwam hij over de streep.

De reuzenslalom voor vrouwen in het Oostenrijkse Sölden werd zaterdag afgelast vanwege zware regenval.

Opnieuw trainer ontslagen in Belgisch voetbal

11.55 uur: De Belgische voetbalclub Eupen heeft trainer Bernd Storck ontslagen. De 59-jarige Duitser krijgt de schuld van de tegenvallende resultaten. Dat gebeurde een dag na de 2-1-nederlaag bij KV Mechelen.

Dat was de tiende nederlaag van het seizoen voor de ploeg die op de tweede competitiedag nog verraste met de winst op titelverdediger Club Brugge. Eupen staat veertiende in de Jupiler Pro League met 12 punten uit veertien duels.

Storck volgde afgelopen winter de ontslagen John van den Brom op als coach van Racing Genk. Nadat hij met die club er niet in was geslaagd zich te plaatsen voor een Europees toernooi werd zijn dienstverband in Genk in mei niet verlengd. Daarop stapte hij over naar Eupen waar hij na vijf maanden alweer kan vertrekken.

Storck is al de vijfde trainer in de hoogste klasse van het Belgische voetbal die zijn ontslag heeft gekregen. Eerder overkwam dat Karim Belhocine (Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge) en de Nederlander Danny Buijs (KV Mechelen), terwijl Charleroi zich zaterdag ontdeed van Edward Still.

Doncic helpt basketballers Dallas aan ruime zege op Memphis

10.15 uur: Met de Sloveen Luka Doncic als uitblinker heeft Dallas Mavericks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een ruime zege geboekt op Memphis Grizzlies. Doncic kwam tot 32 punten, 10 assists en 7 rebounds. Bij de zoemer stond er 137-96 op het scorebord.

Bij Dallas, vorig seizoen finalist in de Western Conference, was de van Houston overgekomen Christian Wood goed voor 25 punten en 12 rebounds. Het was de eerste zege van het seizoen voor de Mavericks.

Boston Celtics boekte al de derde overwinning in evenzoveel duels dit seizoen. De NBA-finalist van vorig seizoen kon tegen Orlando vertrouwen op Jayson Tatum, die 40 punten en 8 rebounds liet noteren. Tatum is de eerste speler in de geschiedenis van de Celtics die meer dan 100 punten scoort in zijn eerste drie duels van het seizoen.

Tennisster Pegula in finale Guadalajara

09.25 uur: Tennisster Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Guadalajara. De 28-jarige Amerikaanse, als derde geplaatst in de Mexicaanse stad, was in de halve finales te sterk voor de Belarussische Victoria Azarenka. De setstanden waren 7-6 (3) en 6-1, bereikt in anderhalf uur.

De tegenstander in de finale wordt pas zondag bekend. De andere halve finale, tussen de als vierde geplaatste Griekse Maria Sakkari en de Tsjechische Marie Bouzkova, werd afgebroken vanwege de hevige regen. Sakkari had de eerste set gewonnen met 7-5. De westkust van Mexico wordt momenteel geteisterd door orkaan Roslyn.

Voor Pegula wordt het haar vijfde WTA-finale, de tweede dit jaar. In Madrid verloor ze in mei de finale van de Tunesische Ons Jabeur. De Amerikaanse heeft één toernooizege op zak: in 2019 in Washington.