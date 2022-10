Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten te vinden zijn.

WADA spoort Russen aan tot openbaar maken dopingzaak Valieva

21.58 uur: Het mondiale antidopingbureau WADA heeft het Russisch antidopingbureau Rusada aangespoord de uitspraak in de dopingzaak van kunstrijdster Kamila Valieva openbaar te maken. Rusada kwam vrijdag met een korte verklaring waarin het aangaf het onderzoek en de uitspraak geheim te houden.

Omdat Valieva 15 jaar was op het moment van de positieve dopingtest en daarmee minderjarig, is Rusada niet verplicht om details van de zaak naar buiten te brengen. WADA wijst er echter op dat de kwestie al openbaar is sinds Valieva begin dit jaar tijdens de Olympische Spelen van Peking verzeild raakte in de dopingaffaire. „Om die reden moedigt WADA aan de zaak openbaar te maken.”

Valieva leidde Rusland in Beijing naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op een verboden middel. Het leidde tot een dagenlange rel op de Winterspelen. Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva ondanks haar dopingzaak toch mocht meedoen aan het individuele toernooi. Vanwege haar minderjarigheid genoot ze een ’beschermde status’.

Nog altijd zijn geen medailles uitgereikt voor de landenwedstrijd op de Spelen. In afwachting van een uitspraak is de uitslag onder voorbehoud. De Amerikaanse kunstrijdsters eindigden in Beijing als tweede achter Rusland. Directeur Travis Tygart van het Amerikaanse antidopingbureau Usada reageerde verontwaardigd. „Als ze wordt vrijgesproken, is er niets te verbergen. Het geheimhouden van de uitspraak en van de feiten maakt van het hele proces een aanfluiting”, zei hij.

Brons voor Steenbergen op 100 vrij bij wereldbeker

20.57 uur: Marit Steenbergen is als derde geëindigd op de 100 meter vrij bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn. Ze kwam tot een tijd van 52,06 en tikte daarmee net wat later aan dan Siobhán Bernadette Haughey uit Hongkong (51,59) en de Australische Madison Wilson (52,00).

Eerder dit weekend pakte Steenbergen (22) ook al een bronzen plak op de 200 meter vrije slag. Ook toen waren Haughey en Wilson haar te snel af.

Maaike de Waard werd tweede op de 100 meter vlinderslag. De 26-jarige De Waard moest alleen de Zweedse Louise Hansson voor zich dulden. De Scandinavische was ruim anderhalve seconde sneller dan de Nederlandse: 55,33 om 56,95. De derde plek was voor Laura Lahtinen uit Finland: 57,13. Kim Busch werd in 58,36 achtste en laatste in de finale.

De tijd van De Waard was tevens goed voor een limiet voor het WK kortebaan, dat in december in Melbourne op het programma staat.

Lotte Hosper dook op de 200 meter rugslag ook onder de limiet voor de WK kortebaan. De 20-jarige debutante was zowel in de serie (2.06,38) als in de finale (2.06,49) sneller dan de limiet. Ze finishte in de finale als vierde.

Thomas Jansen voldeed met 4.07,88 eveneens aan de WK-limiet op de 400 meter wisselslag. Hij eindigde als vierde. Imani de Jong was in de serie op de 800 meter vrije slag met 8.28,90 ook goed voor de WK-limiet.

Zilver voor judoka Spijkers in Grand Slam Abu Dhabi

17.35 uur: Judoka Jur Spijkers heeft zilver gewonnen op de Grand Slam van Abu Dhabi. De 25-jarige Tilburger verloor in de finale van de klasse boven 100 kilogram van de Tsjechische olympisch kampioen Lukas Krpalek.

Spijkers leek op weg naar een mooie revanche op zijn teleurstellende optreden bij de WK judo eerde deze maand in Tasjkent. De zwaargewicht, die dit jaar al wel de Europese titel veroverde, lag er daar na één partij al uit. In Abu Dhabi vocht hij zich overtuigend naar de finale na overwinningen op de Georgiër Irakli Demetrasjvili (tweede ronde), de Slowaak Marius Fizel (kwartfinale) en de Duitser Johannes Frey (halve finale).

In de eindstrijd had Spijkers echter geen moment zicht op het goud. Hij kwam tegen de sterke Krpalek, die op de Spelen van Rio in 2016 olympisch kampioen werd in de klasse tot 100 kilogram, in een vloergevecht terecht waarin de Nederlander na 20 tellen op zijn rug moest capituleren.

Jesper Smink behaalde een bronzen medaille in de klasse tot 90 kilogram. Na winst in de kwartfinale op Didar Chamza uit Kazachstan legde hij het in de halve finale af tegen de Fransman Loris Tissier. In de strijd om brons versloeg Smink Dzjachongir Madzjidov uit Tadzjikistan.

Marit Kamps slaagde er niet in een bronzen medaille te bemachtigen in de klasse boven 78 kilogram. Ze verloor in de strijd om het eremetaal van Lea Fontaine uit Frankrijk. De 21-jarige Kamps, vorig jaar wereldkampioene bij de junioren, won in de kwartfinales van de Italiaanse Asya Tavano, maar ging in de halve finales onderuit tegen de latere winnares van goud, de Chinese Su Xin.

Belgische veldrijder Iserbyt wint ook derde wereldbekercross

17.00 uur: De Belg Eli Iserbyt heeft ook de derde manche om de wereldbeker veldrijden gewonnen. De coureur van Pauwels Sauzen-Bingoal had in het Tsjechische Tabor in de slotronde alleen nog iets te vrezen van de Nederlander Lars van der Haar. De Europees kampioen van Baloise Trek Lions naderde, maar kreeg het gat niet gedicht.

Van der Haar, vorig jaar nog winnaar in Tabor, bereikte 5 seconden na Iserbyt de finish. De derde plaats was voor de Belg Michael Vanthourenhout. Iserbyt leidt riant in het klassement. Volgende week is in het Belgische Maasmechelen de vierde wedstrijd om de wereldbeker.

Iserbyt had al beide wedstrijden om de wereldbeker in de Verenigde Staten gewonnen, maar op het snelle parcours van Tabor was hij nog nooit de beste geweest. Vorig jaar ging de winst er nog naar Van der Haar, de renner die ook nu zijn voornaamste tegenstrever bleek. De Woudenberger was eerder teruggekeerd uit de VS waar hij de wedstrijd in Fayetteville had laten schieten. „Ik heb me hier gefocust op de laatste drie ronden. Ik vond het niet erg dat aanvankelijk een aantal renners terugkwam uit de achtergrond. Ik heb lang gewacht om nog naar Eli toe te rijden, maar hij was net te sterk. Ik kreeg het gat niet gedicht.”

Lang reed een groep van vijf voorop, met naast de drie podiumgangers ook de Belgen Laurens Sweeck, in de VS twee keer tweede, en Quinten Hermans. Na zes van de acht rondes plaatste Iserbyt zijn aanval. Bij het ingaan van de slotronde had hij 8 seconden voorsprong op Van der Haar, die zijn metgezellen achter had gelaten.

„Ik ben diep moeten gaan”, vertelde de Belg, die vaak heerst in de eerste maanden van het seizoen. Zijn eerste hoofddoel noemde hij het EK, over twee weken in Namen. „Ik zal in de crossen ervoor proberen wat krachten te sparen om fit aan de start van het EK te staan.”

In het klassement heeft hij een riante voorsprong op Sweeck. Van der Haar, die dus één wedstrijd miste, staat vijfde.

Drie op drie voor veldrijdster Van Empel in wereldbeker

14.52 uur: Fem van Empel heeft ook de derde veldrit om de wereldbeker gewonnen. Op het snelle parcours in het Tsjechische Tabor streden in de slotronde nog zeven vrouwen om de overwinning. Maar Van Empel liet het niet op een sprint aankomen en won met enige voorsprong voor haar landgenotes Puck Pieterse en Annemarie Worst.

Van Empel, 20 jaar pas en nu nog uitkomend voor het Belgische Pauwels Sauzen-Bingoal, won eerder beide wereldbekercrossen in de Verenigde Staten. Op 1 januari stapt de Brabantse over naar Jumbo-Visma.

Odermatt wint eerste reuzenslalom in Sölden

14.50 uur: Marco Odermatt heeft de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de reuzenslalom gewonnen. De 25-jarige Zwitser was in het Oostenrijkse Sölden de beste over twee runs. Hij bleef de Sloveen Zan Kranjev en de Noor Henrik Kristoffersen voor.

Odermatt had al de beste tijd neergezet in de eerste run. Hij ging als laatste van de top 30 van start. Vlak voor hem lukte het de Noor Lucas Braathen, die tweede was in de eerste run, niet zijn voorsprong vast te houden. Hij werd uiteindelijk vierde. Odermatt kon zijn marge uit de eerste run wel houden. Met een voorsprong van 0,76 seconde op Kranjec kwam hij over de streep.

De reuzenslalom voor vrouwen in het Oostenrijkse Sölden werd zaterdag afgelast vanwege zware regenval.

Opnieuw trainer ontslagen in Belgisch voetbal

11.55 uur: De Belgische voetbalclub Eupen heeft trainer Bernd Storck ontslagen. De 59-jarige Duitser krijgt de schuld van de tegenvallende resultaten. Dat gebeurde een dag na de 2-1-nederlaag bij KV Mechelen.

Dat was de tiende nederlaag van het seizoen voor de ploeg die op de tweede competitiedag nog verraste met de winst op titelverdediger Club Brugge. Eupen staat veertiende in de Jupiler Pro League met 12 punten uit veertien duels.

Storck volgde afgelopen winter de ontslagen John van den Brom op als coach van Racing Genk. Nadat hij met die club er niet in was geslaagd zich te plaatsen voor een Europees toernooi werd zijn dienstverband in Genk in mei niet verlengd. Daarop stapte hij over naar Eupen waar hij na vijf maanden alweer kan vertrekken.

Storck is al de vijfde trainer in de hoogste klasse van het Belgische voetbal die zijn ontslag heeft gekregen. Eerder overkwam dat Karim Belhocine (Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge) en de Nederlander Danny Buijs (KV Mechelen), terwijl Charleroi zich zaterdag ontdeed van Edward Still.

Doncic helpt basketballers Dallas aan ruime zege op Memphis

10.15 uur: Met de Sloveen Luka Doncic als uitblinker heeft Dallas Mavericks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een ruime zege geboekt op Memphis Grizzlies. Doncic kwam tot 32 punten, 10 assists en 7 rebounds. Bij de zoemer stond er 137-96 op het scorebord.

Bij Dallas, vorig seizoen finalist in de Western Conference, was de van Houston overgekomen Christian Wood goed voor 25 punten en 12 rebounds. Het was de eerste zege van het seizoen voor de Mavericks.

Boston Celtics boekte al de derde overwinning in evenzoveel duels dit seizoen. De NBA-finalist van vorig seizoen kon tegen Orlando vertrouwen op Jayson Tatum, die 40 punten en 8 rebounds liet noteren. Tatum is de eerste speler in de geschiedenis van de Celtics die meer dan 100 punten scoort in zijn eerste drie duels van het seizoen.

Tennisster Pegula in finale Guadalajara

09.25 uur: Tennisster Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Guadalajara. De 28-jarige Amerikaanse, als derde geplaatst in de Mexicaanse stad, was in de halve finales te sterk voor de Belarussische Victoria Azarenka. De setstanden waren 7-6 (3) en 6-1, bereikt in anderhalf uur.

De tegenstander in de finale wordt pas zondag bekend. De andere halve finale, tussen de als vierde geplaatste Griekse Maria Sakkari en de Tsjechische Marie Bouzkova, werd afgebroken vanwege de hevige regen. Sakkari had de eerste set gewonnen met 7-5. De westkust van Mexico wordt momenteel geteisterd door orkaan Roslyn.

Voor Pegula wordt het haar vijfde WTA-finale, de tweede dit jaar. In Madrid verloor ze in mei de finale van de Tunesische Ons Jabeur. De Amerikaanse heeft één toernooizege op zak: in 2019 in Washington.