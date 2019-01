Duel FC Nantes uitgesteld na vermissing Sala

Sala (28), enkele dagen geleden door Cardiff voor ongeveer 20 miljoen euro overgenomen van Nantes, zat aan boord van een vliegtuig dat maandagavond van de radar verdween. Het toestel was op weg van Nantes naar Cardiff.

De Argentijnse spits had maandag afscheid genomen van zijn oud-ploeggenoten van FC Nantes en was op de weg terug naar Wales. Een speler van Nantes had hem afgezet op het vliegveld.

Sala was enkele dagen eerder van Nantes overgestapt naar de club in de Premier League. Hij maakte dit seizoen twaalf doelpunten in de Franse competitie. Bij Cardiff was hij meteen de duurste speler ooit.