Feyenoord in beker ’anders op het veld’ dan tegen PEC

Na de tik in het eerste duel na de winterstop, wordt Feyenoord geacht de halve finale van het bekertoernooi te bereiken. Of de uitglijder in Zwolle consequenties heeft voor de personele bezetting? „Ik denk dat we met name anders op het veld moeten staan als team”, aldus Van Bronckhorst.

„Het was een klap om de eerste wedstrijd na de winterstop te verliezen, maar de volgende staat alweer voor deur morgen. We hebben het verlies goed kunnen analyseren. Morgen hebben we de kans om er wél te staan.”

Tegen de ploeg waar het half december nog van verloor in de eigen Kuip (0-2). „Ik denk dat Fortuna met dezelfde intentie zal komen en daar moeten wij goed mee omgaan. Ik denk dat wij er anders zullen staan dan ruim een maand geleden.”, aldus ’Gio’.

Dat zijn ploeg er na de domper in Zwolle een mooie week van kan maken, daar wilde de coach nog niets van weten. Geen woord over De Klassieker tegen Ajax komende zondag, alle focus ligt op het bekerduel met Fortuna. „Als je wint zit je bij de laatste vier. Ik kijk niet over deze wedstrijd heen. Ik wil er morgen staan als team om door te gaan in de beker.”

In de voorbereiding daarop sneeuwden de Rotterdammers vanmorgen letterlijk onder. „Het personeel heeft er alles aan gedaan om het veld sneeuwvrij te maken. Uiteindelijk hebben we op een kwart veld kunnen trainen, maar hebben we ons verder goed kunnen voorbereiden”, aldus Van Bronckhorst.