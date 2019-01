Cardiff 'blijft bidden voor positief nieuws’ na vermissing kersverse spits

„We waren erg geschokt toen we hoorden dat het vliegtuig was vermist. We hadden verwacht dat Emiliano gisteravond in Cardiff zou aankomen en vandaag voor het eerst zou meetrainen”, aldus Ken Choo, de directeur van Cardiff.

Sala (28), enkele dagen geleden door Cardiff voor ongeveer 20 miljoen euro overgenomen van FC Nantes, zat aan boord van een vliegtuig dat maandagavond van de radar verdween.

„Onze eigenaar Tan Sri Vincent Tan en voorzitter Mehmet Dalman zijn alle twee onthutst. De gedachten van de hele club zijn bij Emiliano en de piloot.”

„Iedereen van ons bij Cardiff City FC willen de fans bedanken en de voetbalgemeenschap voor hun steun in deze moeilijke tijd. We blijven bidden voor positief nieuws.”