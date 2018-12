Bolt snoert critici de mond

De Jamaicaanse topsprinter greep zaterdag in de WK-finale van de 4x100 meter als slotloper al snel naar zijn linkerbovenbeen, moest de race staken en beleefde zo een trieste aftocht.

De eerste diagnose luidde dat Bolt was getroffen door kramp, maar onderzoek in het ziekenhuis bracht een flinke spierscheuring aan het licht. De dertigjarige Jamaicaan zette donderdag de MRI-foto op Twitter.

"Helaas heb ik een scheur in mijn hamstring'', schreef Bolt. "Voor het herstel staat drie maanden. Normaal gesproken openbaar ik mijn medische rapport niet, maar nu hoorde ik mensen vraagtekens zetten bij de vraag of ik wel echt geblesseerd was. Ik heb mijn fans nooit bedrogen en het was mijn grote wens om op het WK nog één keer voor mijn fans te lopen.''

Voor de achtvoudig olympisch kampioen liep zijn laatste WK uit op een teleurstelling. Bolt moest op het koningsnummer, de 100 meter, genoegen nemen met brons. De wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter wilde revanche nemen met de estafetteploeg, maar het eindigde in een tranendal.

"Ik ga nu rusten en herstellen en dan op naar het volgende hoofdstuk in mijn leven'', aldus Bolt. De snelste man ter wereld heeft vaak geflirt met een nieuwe carrière als voetballer. Hij zou op 2 september op Old Trfford meedoen aan een benefietwedstrijd met een sterrenteam van zijn favoriete club Manchester United, maar daar moet hij door zijn blessure van afzien.

De Portugese club SC Beira-Mar, die Bolt donderdag via Facebook uitnodigde om daar te komen voetballen, hoeft voorlopig ook niet op de sprinter te rekenen.