Invaller schiet Zuid-Korea in verlenging verder

Het team van de Portugese coach Paulo Bento had dinsdag in de achtste finales veel moeite met Bahrein, dat pas in de verlenging werd verslagen: 2-1.

Kim Jin-su redde de Koreanen. Hij kwam in de 96e minuut als invaller in het veld en bracht zijn team in de 105e minuut op voorsprong. Het eerste doelpunt van de Koreanen kwam kort voor rust op naam van Hwang Hee-chan. Bahrein maakte in de 77e minuut via Mohamed Al Romaihi gelijk.

Zuid-Korea neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Qatar en Irak.