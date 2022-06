Premium Het beste van De Telegraaf

De teamspirit van Boston Celtics vs. de ’oude vedettes’ van de Golden State Warriors Worden het hete avondjes Curry in de NBA Finals?

Door Johan van der Zande Kopieer naar clipboard

Gaat Curry het verschil maken? Ⓒ ANP

AMSTERDAM - ’Teamwork makes the dream work’, deze enigszins licht clichévormige slogan is wel degelijk van toepassing op de Boston Celtics. Favoriet was de recordhouder NBA-titels (17, net als de Lakers) niet voor het bereiken van de finale, maar ze staan er wel degelijk door gedegen teamspel. En wachten al sinds 2008 op een nieuwe NBA-ring... daar tegenover: toch weer de sterren van de Golden State Warriors. Stephen Curry (34), Klay Thompson (32) en Draymond Green (32) staan alweer voor de zesde keer in acht jaar tijd in de finale. Kunnen de ’oude vedettes’ het nog één keer klaarspelen?