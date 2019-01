Bolt wil geen profvoetballer meer worden

Hij scoorde ook twee keer in een vriendschappelijk wedstrijd voor het Australische Central Coast Mariners, maar kon het bij de club niet eens worden over een contract.

,,Het was leuk zolang het heeft geduurd'', zei Bolt tegen het Amerikaanse ESPN. ,,We zijn er voor gegaan, maar misschien niet helemaal zoals het zou moeten. Maar daar heb ik van geleerd. Mijn leven al sporter is over. Ik heb een heleboel andere dingen in de pijplijn. Ik ga nu proberen een zakenman te worden.''

De veelvoudig olympisch kampioen kijkt terug op een mooie tijd. ,,Het was een hele goede ervaring voor mij. Het was leuk om deel uit te maken van een team. Dat is toch wel heel anders dan alleen je wedstrijden lopen op de atletiekbaan.''

Voor zijn tijd in Australië trainde hij ook mee bij het Noorse Stromsgodset en Borussia Dortmund. Ook kreeg hij een aanbieding van Valletta FC uit Malta, maar ging daar niet op in.