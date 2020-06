Robben gooit deur naar Oranje niet dicht

„Laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen”, zei Robben lachend nadat hij de onvermijdelijke vraag gesteld had gekregen. „We gaan eerst op weg naar de eerste wedstrijd met FC Groningen, en dan naar de eerste training met FC Groningen. En dan zien we wel weer verder”, zo gooide de 36-jarige Robben de deur niet meteen dicht.

„Volgens mij gaat het ook best goed daar, en is de nood niet aan de man”, doelde de linkspoot op de succesvolle laatste anderhalf jaar van het Nederlands elftal onder bondscoach Ronald Koeman, waarin Oranje onder meer de finale van de Nations League haalde en zich plaatste voor het naar 2021 uitgestelde EK.

Robben debuteerde in april 2003 voor Oranje en speelde drie EK’s en drie WK’s. Na de mislukte kwalificatiereeks voor het WK van 2018 zette de man uit Bedum in het najaar van 2017 een punt achter zijn interlandloopbaan.