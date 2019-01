Politie zoekt woensdag verder naar vermiste voetballer

Het had vanwege de invallende duisternis geen zin om nog langer te speuren naar het toestel met daarin de nieuwe spits van Cardiff City. Woensdag gaat de zoekactie verder.

Het toestel was dinsdag op weg van Nantes naar Cardiff en had vermoedelijk twee inzittenden. Naast de 28-jarige Sala was dat de piloot.

De politie zegt dat tijdens de zoektocht van dinsdag door helikopters enkele voorwerpen in het water zijn gespot. Het is nog niet bekend of dat onderdelen van het vermiste vliegtuig zijn.

Sala was enkele dagen geleden van Nantes overgestapt naar de club in de Premier League. Hij maakte dit seizoen twaalf doelpunten in de Franse competitie. Bij Cardiff werd hij meteen de duurste speler ooit.

