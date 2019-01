Hoedt: ’Het is heel vreemd gegaan’

Sinds het ontslag van trainer Mark Hughes had Hoedt geen zicht meer op speeltijd bij Southampton. De nieuwe manager Ralph Hasenhüttl zag het niet zitten in de oud-speler van AZ. „Het is heel vreemd gegaan”, vertelt Hoedt aan het Noordhollands Dagblad. „Ik speelde alles. Bijna vijftig wedstrijden achter elkaar stond ik in de basis en speelde ik negentig minuten. Totdat ik er opeens naast kwam te staan. Een duidelijke uitleg heb ik nooit gehad.”

Celta staat momenteel op een 17e plek in de Primera División. „Dit is de beste oplossing. Een mooie club in een mooie competitie”, vervolgt Hoedt. „Zo kan ik laten zien dat ik niet voor niets bij Lazio en Southampton heel veel wedstrijden heb gespeeld.”

Hoedt debuteerde in 2013 in het profvoetbal bij AZ, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Slechts 13 maanden later vertrok hij voor een Italiaans avontuur bij Lazio Roma. Sinds medio 2017 speelde hij voor Southampton.