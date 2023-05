VIDEO City-spelers uit hun dak na laatste fluitsignaal bij Arsenal

De spelers van Manchester City volgden de wedstrijd van Arsenal op de club. Op een filmpje op het Twitter-account van City is te zien hoe de spelers uit hun dak gaan als in Nottingham het laatste fluitsignaal klinkt.

Het is het derde kampioenschap op rij voor de formatie van trainer Pep Guardiola, en het vijfde in de laatste zes seizoenen. Alleen Liverpool doorbrak de reeks in 2020. Dit seizoen kan Manchester City nog twee grote prijzen kan pakken. De club speelt ook in de finale van de Champions League (tegen Inter) en in de finale van de FA Cup (tegen Manchester United).

