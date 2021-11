IOC-lid Dick Pound verbaasd over reacties op gesprek tussen Thomas Bach en Peng Shuai

De 79-jarige Pound zegt in gesprek met CNN ’verbaasd te zijn’ over de reacties op de video-call die Bach had met de tenniskampioene. Volgens het IOC is Peng veilig en is ze in haar huis in Peking, maar wil ze dat haar privacy wordt gerespecteerd.

Eerder deze week hekelde Sophie Richardson, directeur van Human Rights Watch China, de rol van het IOC in de samenwerking met de Chinese autoriteiten bij de terugkeer van Peng, terwijl WTA-baas Steve Simon zei dat de tussenkomst van het IOC onvoldoende is om de zorgen over Pengs terugkeer weg te nemen. Ook uit de tenniswereld kwamen meerdere sceptische reacties op het gesprek van Peng met Bach. Ook al omdat in februari de Olympische Winterspelen worden georganiseerd in Peking en het IOC niet gebaat is bij een rel van deze omvang.

De 35-jarige Peng beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Het bericht verdween binnen een half uur en bovendien werd er naderhand lang niks vernomen van Peng. De tenniswereld oefende druk uit op de Chinese autoriteiten om aan te tonen dat Peng veilig is. Ook het Witte Huis en de Verenigde Naties vroegen China duidelijkheid te verschaffen over de status van de voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel.

Dick Pound Ⓒ ANP/HH

Nadat er beelden waren verschenen van een etentje waarbij Peng aanwezig was, had Bach dus ook een gesprek van ongeveer een half uur met de tennisster, maar hoe dat gesprek tot stand kwam en wat de inhoud was, werd niet bekendgemaakt.

„Ik moet zeggen dat ik echt verbaasd ben over de reacties”, zegt Pound. „Alleen het IOC kon contact met haar leggen. Ze troffen haar aan in goede gezondheid en zagen geen bewijs van opsluiting of iets dergelijks. De video werd niet naar buiten gebracht, waarschijnlijk vanwege het privacy-aspect.”

Pound voegde er nog aan toe dat hij de call ook niet had gezien, maar dat hij vertrouwt op Bach en de twee andere IOC-leden die Peng spraken.