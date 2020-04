Ajax wil de fans compenseren

Ajax wil de seizoenkaarthouders tegemoetkomen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ajax zet nog steeds in op het per direct beëindigen van de Eredivisie. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zei in De Telegraaf van donderdag dat er wat de Ajax-directie betreft een streep onder het huidige seizoen gaat en kreeg steun van onder meer PSV en AZ. In een per e-mail verstuurde en door AFC Ajax ondertekende brief aan de seizoenkaarthouders van de club nemen Overmars en zijn collega’s een voorschot op een compensatie voor de supporters.